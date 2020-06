Coronavirus, alla Bartolini di Bologna 27 nuovi positivi al Covid-19

L'azienda: "Non possiamo fermarci"

"Non ci siamo mai fermati. Mentre il Paese era fermo noi abbiamo continuato a sostenere i cittadini consegnando i beni necessari". Quindi neanche ora "possiamo fermarci non solo per i mittenti ma anche per i destinatari. Considerando che svolgiamo un servizio necessario stiamo cercando, di concerto con l'Ausl, di non fermarci perché abbiamo messo in campo tutte le azioni concordate per evitare questa evenienza", così Marco Zanazzi responsabile commerciale di Brt Corriere Espresso.