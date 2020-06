Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Filippine, baby-boom da pandemia con 214 mila nascite in più

Un baby boom in vista per le Filippine, il più alto negli ultimi 20 anni. Lo prevedono l'Università di Manila e i demografi dell'Onu che concordano su oltre 214.000 nuovi nati più del normale a causa della pandemia. Più precisamente, a causa del confinamento delle persone che per settimane non sono potute uscire di casa e del mancato accesso ai servizi di pianificazione familiare.