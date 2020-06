Così il governatore: “Abbiamo parlato a lungo con tanti esperti e riteniamo che per una questione di precauzione sia giusto proseguire in questa direzione”. Poi parlando della gestione dell’emergenza, ha affermato: “Se avessimo avuto più autonomia, avremmo potuto dare una risposta migliore”

Almeno fino al 14 luglio in Lombardia chi è all'aperto avrà l'obbligo di indossare la mascherina e sui luoghi di lavoro dovrà essere misurata la temperatura ai dipendenti. Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il provvedimento entrerà in vigore dal primo luglio e permette dal 10 luglio l'apertura di discoteche e sale da ballo, dallo stesso giorno saranno consentiti anche gli sport di contatto, tra questi anche il calcetto. La decisione era stata anticipata questa mattina dal governatore intervenuto durante l’evento “Salute Direzione Nord - I discorsi del coraggio” al Palazzo delle Stelline di Milano. "Credo che continueremo ancora per 15 giorni. Abbiamo parlato a lungo con tanti esperti - aveva spiegato - e riteniamo che per una questione di precauzione sia giusto proseguire in questa direzione, visto che i numeri stanno andando bene”. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

Obbligo fino al 14 luglio

L'ordinanza regionale come previsto ha prorogato l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione fino al 14 luglio. "Nonostante il fastidio della mascherina, soprattutto con il caldo di luglio, sono dell'idea che occorra proseguire con il suo mantenimento sino al 14 luglio", ribadisce Fontana sulle sue pagine social. "Fa caldo, molto caldo, ma il parere dei virologi è ancora di mantenere le precauzioni anti contagio, prima fra tutte, l'uso della mascherina. Come vedete anch'io la indosso, non senza sacrificio”, aggiunge postando una sua foto che lo ritrae con la protezione su naso e bocca.