Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

La decisione è stata presa dal comune di circa 2.500 abitanti nel Cremonese. Alla scelta si sono unite le città di Cambridge in Inghilterra, di Stoccolma in Svezia e la Provincia canadese dell'Alberta

La cittadina di Pianengo, circa 2.500 abitanti nel Cremonese, ha deciso di intitolare la piazza del municipio alle vittime e agli eroi del Coronavirus. Si tratta del primo Comune italiano che ha deciso di farlo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:21 - Oggi Pianengo intitola la sua piazza a "Vittime ed eroi del coronavirus"

La cittadina di Pianengo, circa 2.500 abitanti nel Cremonese, ha deciso di intitolare la piazza del municipio alle vittime e agli eroi del Coronavirus. Si tratta del primo Comune italiano che ha deciso di farlo. Alla scelta si sono unite le città di Cambridge in Inghilterra, di Stoccolma in Svezia e la Provincia canadese dell'Alberta. La cerimonia di intitolazione delle quattro piazze avverrà in contemporanea alle 18:30 di oggi ora italiana.