Coronavirus Lombardia, 12 positivi: chiuso un macello nel Mantovano

La chiusura dell'attività di Viadana è stata predisposta dall'Ats. È il secondo focolaio di Covid-19 individuato in un ambiente di lavoro in città nel giro di pochi giorni

L'Ats ha predisposto oggi la chiusura a tempo indeterminato del macello Ghinzelli di Viadana (gruppo Pini) dove sono stati registrati 12 casi di positività al Covid-19, si tratta di dipendenti di una cooperativa che lavora all'interno. (IL BOLLETTINO DI OGGI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Per tutta la giornata sono continuati i tamponi sul resto degli operai, 300 in tutto, i cui risultati si conosceranno domani. Il macello è stato chiuso e i suini da macellare trasferiti in un altro stabilimento del gruppo. Per l'Azienda di Tutela della Salute la chiusura è di natura precauzionale. È il secondo focolaio di Covid-19 individuato a Viadana in un ambiente di lavoro nel giro di pochi giorni dopo quello nel salumificio Gardani: qui i contagiati sono stati 12 dipendenti più tre famigliari di un operaio, ma l'unità produttiva continua a funzionare.