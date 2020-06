In particolare 5,5 milioni di euro saranno destinati a misure in sostegno dell'occupazione: si tratta di contributi per la creazione e stabilizzazione di posti di lavoro per le micro imprese dei settori più colpiti dal lockdown, fino a cinque dipendenti che abbiamo avuto almeno 56 giorni di chiusura obbligatoria

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno con cui ha deciso come destinare 11,9 milioni di euro in parte corrente e un milione di euro in conto capitale per sostenere la città e le sue categorie più bisognose dopo l'emergenza Covid. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

10:49 - Medici del San Matteo: "Dopo incubo Covid, epilogo umiliante"

"Umiliante, demotivante e frustrante" quello che stanno vivendo i medici del pronto soccorso dell'ospedale San Matteo di Pavia che, dopo aver affrontato l'emergenza Covid, ora si trovano a ricevere "richiami, segnalazioni, esposti in Procura. Se quello che abbiamo vissuto ci è sembrato un incubo, questo epilogo lo è ancora di più", spiegano loro stessi in una lettera pubblicata oggi da La Provincia Pavese dove ripercorrono quanto è accaduto a partire da quando "il virus è arrivato. Improvviso", un "mostro che avanzava". "Siamo stati chiamati eroi, anche se non ci siamo mai sentiti tali, perché gli eroi, di solito, scoprono di avere dei superpoteri: noi invece no. Solo tante fragilità", è il loro sfogo. "C'è stato chi, tra di noi, si è dovuto isolare, chi si è ammalato, chi, nonostante la stanchezza, è rimasto in piedi ad assistere i malati. E' stato difficile. Abbiamo commesso errori certo, forse non siamo riusciti a garantire il meglio ma - rivendicano - abbiamo fatto del nostro meglio. Potremmo scioperare, creare disservizi, portare la nostra rabbia e delusione sul posto di lavoro, ma questo sarebbe contro la nostra etica" e quindi "continueremo a restare ai nostri posti, a garantire la gestione delle urgenze, a fare quello che facciamo ogni giorno con la massima professionalità e nel rispetto dei malati sperando - è la loro conclusione - di ricevere, in cambio, lo stesso rispetto".

8:16 - Diasorin lancia nuovo test sierologico

DiaSorin annuncia il lancio del nuovo test Liaison Sars-CoV-2 IgM, marcato CE e reso disponibile negli Stati Uniti attraverso la notifica di validazione presentata alla Food and Drug Administration (Fda), alla quale conseguirà la richiesta di autorizzazione all'uso di emergenza. Il test è basato sulla tecnologia di immunodiagnostica Clia per l'identificazione qualitativa degli anticorpi specifici IgM sviluppati in risposta al SarsS-CoV-2 in campioni di siero o plasma umano e risponde alla necessità di identificare la presenza degli anticorpi IgM nelle persone infettate dal Sars-CoV-2, permettendo, inoltre, di distinguere se queste abbiano sviluppato l'infezione più o meno recentemente. Il test sierologico ha, inoltre, lo scopo di "supportare l'identificazione di individui con una risposta immunitaria adattiva al Sars-CoV-2 e di analizzare la risposta immunitaria dei pazienti affetti da Coronavirus", afferma Diasorin. Il test sarà disponibile sulle oltre 5.000 piattaforme Liaison Xl già installate nel mondo.

"Il test lanciato oggi rappresenta un ulteriore strumento diagnostico per la lotta al Covid-19, a supporto del contenimento della pandemia e si aggiunge ai test recentemente lanciati da DiaSorin, quello molecolare e quello sierologico per gli anticorpi IgG, confermando la nostra costante dedizione a contrastare la diffusione di questa infezione" ha commentato Carlo Rosa, ceo del Gruppo DiaSorin.

7:24 - A Milano 12 milioni di euro a sostegno di occupazione e affitto

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno con cui ha deciso come destinare 11,9 milioni di euro in parte corrente e un milione di euro in conto capitale per sostenere la città e le sue categorie più bisognose dopo l'emergenza Covid. In particolare 5,5 milioni di euro saranno destinati a misure in sostegno dell'occupazione: si tratta di contributi per la creazione e stabilizzazione di posti di lavoro per le micro imprese dei settori più colpiti dal lockdown, fino a cinque dipendenti che abbiamo avuto almeno 56 giorni di chiusura obbligatoria, che siano di prossimità o vicinato. Altri 3,2 milioni di euro saranno destinati al sostegno agli affitti, 1,47 milioni serviranno come sostegno per la rete milanese dello sport, 700mila euro in voucher mobilità, per abbattere i costi delle corse in taxi per anziani, personale medico e sanitario, disabili, donne in orari serali o notturni. Per l'assistenza scolastica ai minori disabili andranno 530mila euro, per costituire un 'Fondo autunno', che servirà per dotare di dispositivi di protezione personale i più fragili e per pronto intervento diagnostico a supporto dei medici di base, andranno 500mila euro. Un milione di euro in parte capitale sarà destinata a sostenere i progetti di start up innovative che potranno offrire un "contributo concreto" alla strategia del Comune per il post Covid.