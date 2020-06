Coronavirus, in Lombardia 62 casi e 4 deceduti nelle ultime 24 ore

Il totale dei contagi da inizio emergenza sale a 93.881. I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 42, uno in meno rispetto a ieri, mentre quelli negli altri reparti sono 297 (-24). A Milano 23 nuovi positivi, di cui 6 in città. Gallera: "Dati in continuo miglioramento"

Sono 62, su 6.117 tamponi eseguiti, i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia. Di questi 8 sono stati individuati a seguito di test sierologici, mentre altri 13 sono risultati debolmente positivi. Il totale dei contagiati sale dunque a 93.881 da inizio emergenza. È quanto rende noto la Regione. Sono invece 4 le persone decedute nelle ultime 24 ore, per un totale di 16.644 vittime. I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 42, uno in meno rispetto a ieri, mentre quelli negli altri reparti sono 297 (-24). I guariti e dimessi sono 67.197 (+821). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

A Milano sono 23 i casi registrati nell’ultimo giorno, di cui 6 in città. A Bergamo e Brescia i nuovi contagi sono rispettivamente 5 e 6, mentre a Mantova sono risultate positive 15 persone. Nessun caso a Como e Sondrio.

Il commento dell’assessore Gallera

"I dati continuano ad essere in miglioramento”, ha affermato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, in diretta Facebook. “Ieri sono stati eseguiti 6117 tamponi e abbiamo 62 positivi di cui 4 nelle Rsa, 8 da screening sierologico della Regione mentre 50 sono positiva che nascono da te sierologici privati. Di questi - ha aggiunto - 13 sono debolmente positivi, un dato piuttosto importante". Sui decessi "i numeri rimangono estremamente contenuti, e finalmente questa è notizia buona che si consolida" ha commentato.