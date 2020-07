Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

“Eravamo disarmati in una guerra contro un nemico subdolo, invisibile. La fortissima Lombardia si è dimostrata un gigante dai piedi d'argilla. Non è andato tutto bene purtroppo”, ha detto il primo cittadino di Brescia, Emilio Del Bono

"Nella confusione della catena di comando la città si è aggrappata ai sindaci e alla comunità sanitaria. Eravamo disarmati in una guerra contro un nemico subdolo, invisibile. La fortissima Lombardia si è dimostrata un gigante dai piedi d'argilla. Non è andato tutto bene purtroppo. Non è scattata l'emergenza nazionale come sarebbe dovuto accadere e Brescia e Bergamo hanno dovuto organizzarsi", ha detto il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, durante la presentazione a Brescia del libro 'Il grande flagello' del giornalista Massimo Tedeschi. "C'è stata purtroppo all'inizio una sottovalutazione generale, purtroppo non si è all'inizio pigiato quel bottone grazie al quale forse si sarebbero risparmiate più vite di quante ne avrebbe comunque risparmiate chiudere Alzano e Nembro – ha aggiunto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori - Perché nel primo caso si parla del ritardo di un mese e mezzo". (DIRETTA)

12:56 - Fabrizio Sala: "Lombardia duramente colpita da pandemia"

"Siamo stati violentemente colpiti dalla pandemia. In questo periodo abbiamo dovuto prendere delle decisioni avendo diversi pareri scientifici". Così il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, nel corso di una iniziativa di Vittoria Hub. "Ancora adesso - aggiunge - non sappiamo se tutte le scelte sono state fatte in modo corretto e credo che sarà la storia a dircelo. In questo periodo si sono sviluppate alcune attività particolari. Molto si è sviluppato nel campo della connessione, della comunicazione, dello smart working. Molto resterà anche dopo il Covid, e mi riferisco a quelle cose che hanno portato benessere a tutti i lavoratori".

12:50 - Da Comune di Milano 1,2 milioni per occupazione in periferie

Il Comune di Milano mette a disposizione 1,2 milioni di euro per contributi alle imprese e all'occupazione in periferia, in particolare nei quartieri di Lorenteggio e Giambellino. Da domani al 31 dicembre si potranno presentare le domande di partecipazione al bando a favore di aziende, imprese sociali e aspiranti imprenditori che scelgono di far nascere e crescere le loro attività nelle aree meno centrali di Milano contribuendo alla ripartenza economica e sociale della città nel periodo post Covid. La percentuale di contributo varierà rispetto al costo complessivo del progetto: 70% per progetti con costo tra i 30 e i 90 mila euro, 60% se l'investimento va dai 90 ai 150 mila euro e 50% se il costo è compreso tra 150 e 200mila euro o superiore a 200 mila euro. Le risorse derivano da fondi Por Fesr Lombardia 2014-2020. "Complessivamente stiamo mettendo a disposizione oltre 4 milioni di euro con misure diverse, dalla Scuola dei Quartieri al Crowdfunding Civico, fino ai contributi per la ripartenza delle imprese di prossimità e ai negozi di vicinato delle aree periferiche, con una particolare attenzione alle nuove fragilità create dall'emergenza Covid", ha commentato l'assessore al Lavoro e Attività produttive del Comune, Cristina Tajani.

12:46 - FlixBus riattiva le tratte internazionali con Milano

FlixBus riattiva nuovi collegamenti con Milano, portando a 130 il numero delle destinazioni nuovamente raggiungibili dal capoluogo in Italia e all'estero. In particolare, tornano attivi i collegamenti con 35 città estere, sebbene l'esclusione, da parte del Governo, del settore dei bus dalla propria strategia di rilancio per i trasporti implichi inevitabilmente una ripartenza a ranghi ridotti Da Milano riattivate tratte per 130 mete (prima della pandemia erano oltre 350). "Da domani, giovedì 2 luglio - si legge in una nota - Milano tornerà collegata con 35 destinazioni all'estero: tra queste, si possono citare Parigi, Marsiglia, Lione e Nizza in Francia, Barcellona in Spagna, Lugano, Zurigo e Ginevra in Svizzera, Innsbruck in Austria, Berlino, Monaco e Francoforte in Germania, Lubiana in Slovenia e Budapest in Ungheria".

10:31 - Aeroporto Orio al Serio, Ryanair riprede voli per altre 52 destinazioni

Da questa mattina Ryanair ha aggiunto ulteriori 52 destinazioni dall'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), che sta dunque riprendendo la piena attività dopo il periodo di fermo imposto dal lockdown. Già dallo scorso 27 giugno il principale vettore dello scalo bergamasco aveva ripreso i voli per 27 destinazioni. Resta ancora limitato il numero di frequenze, anche se da oggi tornano i voli giornalieri con le destinazioni del Sud Italia e con Barcellona. Per oggi sono programmati 38 voli in partenza, di cui 9 su rotte nazionali. Tra questi quelli operati da Wizz Air, che ha ripreso i collegamenti il 18 maggio, Blue Air, che da oggi riattiva la rotta per Bacau, e Air Arabia Egypt per Il Cairo. Volotea, che ha ripreso a operare il 18 giugno, prosegue la regolare programmazione con il collegamento verso Olbia e quelli del weekend con Lampedusa e Pantelleria. Dal prossimo fine settimana riapriranno tutti i servizi bar e ristorazione dello scalo. Già ripristinato anche il collegamento in autobus con la stazione Centrale di Milano.

10:13 - Sci, test Covid per 140 persone allo Stelvio: tutti negativi

Sono tutte negative le 140 persone fra atleti delle Nazionali azzurre di sci, tecnici, accompagnatori e dipendenti dell'hotel Livrio al Passo dello Stelvio, in Alta Valtellina, sottoposte al secondo tampone dopo il caso di positività di un allenatore ospite nei giorni scorsi. Anche un altro tecnico e un atleta asintomatici, a livelli di concentrazione del virus molto bassa, sono risultati negativi ai test effettuati dalle autorità sanitarie. "Le Nazionali di sci alpino, fondo e snowboard avevano iniziato gli allenamenti ai primi di giugno sul ghiacciaio dello Stelvio a scaglioni - spiega Umberto Capitani, direttore di Sifas la società che gestisce gli impianti di risalita nella ski-area - e torneranno ad allenarsi, a gruppi, la settimana prossima. Le piste sono regolarmente aperte al pubblico e l'hotel Livrio, che ospita turisti e sciatori, è stato interamente sanificato un'altra volta".

"Nella confusione della catena di comando la città si è aggrappata ai sindaci e alla comunità sanitaria. Eravamo disarmati in una guerra contro un nemico subdolo, invisibile. La fortissima Lombardia si è dimostrata un gigante dai piedi d'argilla. Non è andato tutto bene purtroppo. Non è scattata l'emergenza nazionale come sarebbe dovuto accadere e Brescia e Bergamo hanno dovuto organizzarsi", ha detto il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, durante la presentazione a Brescia del libro 'Il grande flagello' del giornalista Massimo Tedeschi. "C'è stata purtroppo all'inizio una sottovalutazione generale, purtroppo non si è all'inizio pigiato quel bottone grazie al quale forse risparmiare più vite di quante ne avrebbe comunque risparmiate chiudere Alzano e Nembro – ha aggiunto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori - Perché nel primo caso si parla del ritardo di un mese e mezzo. Le carenze del governo regionale certo ci sono state: dati che sono mancati, carenza di mascherine e tamponi. Credo comunque che la struttura ospedaliera pubblica e privata lombarda resti un modello. L'errore semmai è stato pensare che quel nemico si potesse battere solo facendo perno sugli ospedali".