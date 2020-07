Milano, l'aeroporto di Linate riaprirà dal 13 luglio

L'aeroporto di Linate riaprirà dal 13 luglio. A quanto si apprende, il ministero dei Trasporti ha inviato comunicazione all'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile). Si tratta di un'apertura in anticipo di due giorni rispetto alla data del 15 luglio, prevista nel decreto del Ministero dello scorso 15 giugno ( LA RIPARTENZA DEGLI AEROPORTI: FOTO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS ).

approfondimento

Aeroporto di Milano Linate, Fidato: volumi troppo ridotti per riaprire

Al momento l'unico scalo aperto è il terminal 1 di Malpensa, sufficiente per il traffico di passeggeri che si registra al momento. Chiusi il terminal 2 e Linate, dove gli spazi sono più ristretti ed è meno semplice mettere in atto le prescrizioni relative al distanziamento sociale, tenendo conto in particolare dei lavori in corso nello scalo. Aperto invece l'aeroporto di Orio al Serio.