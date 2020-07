Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Si stanno riassestando i flussi al pronto soccorso. All'epoca dell'emergenza Covid-19 erano quasi tutti relativi al virus. Ora, che stiamo tornando progressivamente alla normalità, ci ritroviamo a fronteggiare ogni tipo di patologia". Lo ha detto il direttore generale dell'Ospedale Niguarda di Milano, Marco Bosio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

10:07 - Fase 3, Bergamo si rimette in moto con la cultura

Il lockdown ha registrato, nel solo settore culturale bergamasco, un danno di 1 milione e 800 mila euro e ha interrotto quello che in città è il periodo più festivaliero e movimentato, ossia i mesi da marzo a luglio. Da qui l'idea di Lazzaretto on Stage, una delle due linee di azione di "Bergamo Torniamo in scena. Estate duemila[e]venti", la programmazione estiva, resa possibile grazie all'assessorato alla Cultura. La manifestazione, sostenuta dalla Fondazione Comunità Bergamasca, è un simbolo concreto della rinascita: Lazzaretto on Stage, che si svolge nel luogo evocativo e simbolico del Lazzaretto annovera più di 30 compagnie, 20 spettacoli e una rassegna dedicata ai bambini; mentre Affacciati alla finestra, il secondo filone della programmazione estiva, regalerà 120 performances di 60 artisti in 15 diversi quartieri della città. Per favorire il più possibile la partecipazione - spiegano gli organizzatori - l'assessore Ghisalberti ha voluto, in accordo con le compagnie, mantenere una politica di prezzi dei biglietti calmierati (costi biglietto da 2 a 7 euro più diritti prevendita): il Lazzaretto diventa così il nuovo e sicuro teatro cittadino a cielo aperto, con ingressi contingentati e nel rispetto delle normative anti Covid-19 che prevedono distanziamento sociale, misurazione della temperatura all'ingresso e sanificazione delle mani. Lazzaretto on stage partirà il 4 luglio con 66/67, un progetto musicale nato dalla collaborazione artistica tra Alessio Boni e Omar Pedrini, che coinvolgerà il pubblico con brani della storia della musica dagli anni '60 a oggi.



8:34 - Bergamo, domenica messa a 2.000 metri per vittime coronavirus

Il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, celebrerà domenica prossima alle 12 una messa in suffragio di tutti coloro che sono morti durante i mesi della pandemia da coronavirus in tutti i paesi della diocesi. La celebrazione sarà nella Cappella Savina, in cima alla Presolana, a più di 2000 metri di quota e potrà essere seguita in diretta su Bergamo TV. "La vetta della Presolana - è spiegato in una nota - assume un particolare significato simbolico: è il punto della diocesi più vicino al cielo, è il punto più alto da cui abbracciare tutta la provincia, è la sommità della Valle (la Valle Seriana ndr.) che più ha sofferto le perdite per il virus".

7:36 - Muore campione di poker 29enne Valtellinese

Stroncato a soli 29 anni dal Covid. In Valtellina è lutto nel mondo del poker per la scomparsa del campione Matteo Mutti, di Tirano (Sondrio). In tanti, sui social, hanno voluto esprimere il proprio dolore per la scomparsa del giovane valtellinese, stimato da molti, oltre che per le sue doti pokeristiche anche per quelle umane. Mutti, vinta la battaglia con la leucemia, ha combattuto il Covid. Nella sua brillante carriera ha conquistato due anelli Wsop Circuit e un titolo Ipt ed Ept ed una quarantina di cash per circa 300mila dollari.

7:28 - Il direttore del Niguarda: "Stiamo tornando a normalità"

"Si stanno riassestando i flussi al pronto soccorso. All'epoca dell'emergenza Covid-19 erano quasi tutti relativi al virus. Ora, che stiamo tornando progressivamente alla normalità, ci ritroviamo a fronteggiare ogni tipo di patologia". Lo ha detto il direttore generale dell'Ospedale Niguarda di Milano, Marco Bosio. "Ciò - ha detto Bosio - avviene con un'attenzione in più, perché sottoponiamo tutti coloro che arrivano al Pronto soccorso a tampone, per individuare eventuali casi asintomatici". Nei mesi dell'emergenza Covid l'ospedale Niguarda "ha trattato più di 1.200 pazienti, attivato 96 posti letto di terapia intensiva, pur mantenendo attive strutture di eccellenza come, ad esempio, l'area dei trapianti, quella cardiovascolare o, ancora, l'unità spinale. Abbiamo effettuato 2.500 interventi chirurgici e 49 trapianti proseguendo cosi' anche l'attività no-Covid". Proprio pochi giorni fa dalla struttura è stato dimesso un paziente affetto da un particolare tumore del sangue trattato con la nuova terapia Car-t, una cura molto complessa che consiste nell'infusione di cellule. "Recentemente - ha spiegato il professor Roberto Carioli, direttore dell'Ematologia del Niguarda - abbiamo infuso alcune cellule a un paziente che, al primo controllo post dimissione, ha mostrato una remissione completa della malattia. Lui, uscendo, ci ha lasciato un biglietto simpatico: 'ho avuto estremo piacere nel conoscervi. Grazie di cuore. Sono il 'number one', il primo paziente Car-t". "Una bella notizia di speranza e di lotta per la vita. Fieri delle eccellenze lombarde che lottano per la vita" ha commentato su Facebook il governatore Attilio Fontana.