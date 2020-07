Coronavirus, in Lombardia 98 nuovi casi e 21 decessi

Sono 98 i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia. Di questi, 30 sono stati rilevati a seguito di test sierologici, mentre altri 36 sono risultati debolmente positivi. I contagi da inizio emergenza salgono così a 94.088. Sono invece 21 i nuovi decessi, un dato che fa registrare una significativa crescita rispetto agli ultimi giorni, ma "va sempre sottolineato che questi aggiornamenti sono riferibili alla tempistica con cui le anagrafi comunali e gli ospedali ci comunicano tali dati”, ha spiegato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. Il totale delle vittime è di 16.671. Stabile a 41 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre continua a calare quello dei ricoveri negli altri reparti, giunto a 241 (-36). I tamponi eseguiti nell’ultimo giorno sono 9.440. Infine, sono 188 le nuove guarigioni, per un totale di 67.610. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

Dei 98 nuovi casi, 28 sono stati registrati a Milano, di cui 17 in città. Sono 23, invece, i contagi a Bergamo, 9 quelli a Brescia. Cinque nuovi positivi si contano a Mantova, Varese e Cremona, tre a Lodi.