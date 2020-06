Coronavirus Lombardia: oggi 78 nuovi positivi e un solo decesso

Con 7.991 tamponi effettuati, sono 78 i nuovi positivi registrati in Lombardia (di cui 21 a seguito di test sierologici e 28 'debolmente positivi'): il totale sale dunque a 93.819 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Sì è verificato un solo decesso (per un totale di 16.640), il dato più basso dal 22 febbraio. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (43); mentre cala ancora quello negli altri reparti che sono 321 (-2).

La situazione in Lombardia

A Milano si sono verificati 36 positivi (di cui 18 in città), 13 a Bergamo, 9 a Brescia e zero invece a Lodi, Pavia, Sondrio e Como.