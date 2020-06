Coronavirus: oltre 501mila morti nel mondo, 10 milioni i contagi

Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins, i decessi legati al covid-19 hanno superato quota 500mila. Negli Usa altre 288 vittime in un giorno. In Brasile 552. In America Latina preoccupano anche le situazioni in Perù e Cile

Prosegue l’emergenza coronavirus in diverse parti del mondo (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE - LO SPECIALE). Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, i decessi legati al Covid-19 hanno superato quota 501mila, mentre sono più di 10 milioni e 145mila i casi di contagio nel pianeta. Negli Usa altre 288 vittime in un giorno, in Brasile 552. In America Latina preoccupano anche le situazioni in Perù e Cile.

Usa, altri 288 morti in un giorno vedi anche Coronavirus Usa, è boom di casi. Trump non rinuncia al golf. FOTO Gli Stati Uniti hanno registrato altri 288 decessi legati al coronavirus in 24 ore, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Gli Usa sono il Paese più colpito dalla pandemia con 125.768 morti su oltre 2,5 milioni di casi, secondo i dati dell'università con sede a Baltimora. A Los Angeles e in altre sei contee californiane è stato ordinato di chiudere di nuovo gran parte delle attività, mentre parti del Paese reintroducono le misure restrittive per cercare di arginare il recente nuovo balzo di contagi.

In America Latina frena il Brasile ma non Perù e Cile vedi anche Coronavirus, personaggi che chiedono vaccino gratis con appello. FOTO Frena il Brasile, soprattutto per i morti, ma non il Perù ed il Cile, per cui la pandemia da coronavirus mantiene la sua pericolosità in America Latina dove nelle ultime 24 ore i contagi sono saliti a 2.474.632 (+53.586) e i morti hanno raggiunto quota 111.934 (+1.477). È quanto emerge da una elaborazione statistica realizzata dall’Ansa sulla base di dati ufficiali di 34 Paesi sudamericani. Il Brasile ha confermato 1.344.143 contagi (+30.476) e 57.622 morti, con un incremento odierno di 552 unità. Il gigante sudamericano è seguito da Perù (279.419 e 9.317) e Cile (271.982 e 5.509) e da altri sette Paesi con più di 20.000 contagi: Messico (216.852 e 26.648), Colombia (91.769 e 3.106), Ecuador (55.255 e 4.429), Argentina (59.933 e 1.232), Repubblica Dominicana (31.373 e 726), Panama (30.658 e 592) e Bolivia (30.676 e 970).