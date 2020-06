1/15 ©Ansa

Il presidente americano Donald Trump si è recato nel suo campo da golf privato a Sterling, in Virginia, nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno fatto registrare il record di casi in un giorno. Sono 45.300 i nuovi contagi fatti segnare in 24 ore negli Usa, mai così tanti dall'inizio della pandemia

Coronavirus Usa, 45mila casi in 24 ore. Ue valuta chiusura ingressi agli americani. FOTO