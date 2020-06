Coronavirus, Oms: “Il peggio deve ancora arrivare”

"Il peggio deve ancora arrivare. Mi dispiace dirlo ma con questo ambiente e in queste condizioni, noi temiamo il peggio. Un mondo diviso aiuta il virus a diffondersi". Lo ha riferito il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing sul Covid-19. "Sin dall'inizio abbiamo detto di mettere in quarantena la politicizzazione della pandemia e di restare uniti perché il virus è veloce e uccide e può sfruttare le divisioni tra di noi. Il nostro messaggio non riguarda nessun Paese in particolare ma riguarda tutto il mondo", ha aggiunto il direttore.

Oms: “La pandemia è ancora lontana dalla fine"

"La pandemia è ancora lontana dalla fine”, ha aggiunto il direttore dell’agenzia, nel corso del briefing sulla pandemia da coronavirus. "La nuova normalità sarà convivere con il virus. Nei prossimi mesi avremo bisogno di ancora più resilienza, pazienza e generosità", ha poi ribadito, sottolineando come “a livello globale la pandemia stia crescendo".