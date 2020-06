Il testo definitivo ha ricevuto oggi il via libera da parte di governo, Regioni ed Enti Locali. Ecco le direttive per il rientro in classe: escluso il plexiglas ma dovrà esserci un metro di distanza tra gli studenti. Sulle mascherine in aula si aspetta un nuovo parere del Comitato Tecnico Scientifico che arriverà a fine agosto