Coronavirus, quasi 10 milioni di casi e 498mila morti nel mondo

Continuano a crescere i numeri negli Stati Uniti, ma anche in America Latina, soprattutto in Brasile, dove si registrano 38mila nuovi malati in 24 ore. In India non ancora raggiunto il picco

Continuano a crescere i numeri della pandemia da Covid-19. A livello globale i contagi sono oltre 9 milioni e 979mila, mentre le vittime hanno superato quota 498mila. I numeri crescono soprattutto negli Stati Uniti, dove i contagi sono più di 2,5 milioni. Gli Usa restano così il primo Paese al mondo per numero di casi. Le vittime, secondo la Johns Hopkins University, sono oltre 125mila. Al secondo posto si trova il Brasile dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 38mila nuovi malati. Nuovo record di casi in Indonesia e a Tokyo che registra 57 nuove infezioni in un giorno: è il dato più alto dalla fine del lockdown (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LE TAPPE - I PAESI AI QUALI L'EUROPA RIAPRIRÀ LE SUE FRONTIERE: FOTO).

In America Latina oltre 63mila contagi in un giorno leggi anche Brasile, morto di covid il clown che faceva ridere i bambini malati Il Brasile ha registrato 1.109 morti nelle ultime 24 ore. L’America Latina, intanto, conta 63mila contagi nell’ultimo giorno. Dopo il Brasile, per numeri di contagi e vittime ci sono il Perù (275.989 e 9.135) e il Cile (267.766 e 5.347) e altri sette Paesi con più di 20.000 contagi: Messico (212.802 e 26.381), Colombia (88.591 e 2.939), Ecuador (54.574 e 4.424), Argentina (57.744 e 1.207), Repubblica Dominicana (30.619 e 718), Panama (29.905 e 575) e Bolivia (29.423 e 934). Sempre in Sud America, la Colombia ha registrato, nella giornata del 27 giugno, 4.149 nuovi casi, con un bilancio che porta il totale a quota 88.591: il Paese sudamericano ha superato così la Cina, che conta 84.726 casi.

In India non ancora raggiunto il picco approfondimento Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata La pandemia avanza anche in India: nel secondo Paese più popoloso del pianeta, con 1,3 miliardi di abitanti, i casi hanno ormai superato il mezzo milione e la curva è ancora in aumento, mentre i decessi sono già oltre 15mila. Nelle ultime 24 ore, un nuovo salto in avanti: 385 nuove vittime e 18.500 nuove infezioni. Il gigante asiatico è il Paese con il maggior numero di casi dietro Stati Uniti, Brasile e Russia. Ma secondo gli epidemiologi dovranno passare ancora diverse settimane per raggiungere il picco dell'epidemia.