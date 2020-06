Coronavirus, a Melbourne rischio lockdown: il tampone si fa per strada

Nuove misure potrebbero essere imposte nella città australiana dopo che sono stati identificati, sabato 27 giugno, 49 casi di Covid-19, il numero più alto dallo scorso aprile. Secondo le autorità sanitarie dello stato di Victoria non si tratta di una "seconda ondata" ma il premier Daniel Andrews ha annunciato che sta considerando se chiedere ai cittadini di restare a casa nei prossimi giorni. Per questa ragione sono migliaia i cittadini che si sottopongono al test anche in strada. LA FOTOGALLERY