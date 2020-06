Dal prossimo 1° luglio l’Unione Europea punta a riaprire i confini anche per 15 nazioni extracontinentali. Per ora, nell'elenco non ancora definitivo, ok ad Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Uruguay e Cina (quest’ultima a determinate condizioni). Sono però due le liste e c'è anche quella dei "no": restano fuori Stati Uniti, Brasile, Messico, Turchia e Israele