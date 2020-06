Coronavirus, nuovo record contagi in Usa. Ue pronta a vietare ingressi

Oltre 40mila casi nelle ultime 24 ore negli States, sale a più di 2,4 milioni il numero di pazienti che hanno contratto il virus compresi morti e guariti. La pandemia non si arresta anche in India e in America Latina. Dal primo luglio l'Europa riapre i confini ma potrebbe non esserci il via libera per tutti i Paesi

In diversi Paesi del mondo non si arresta l'ondata di contagi da coronavirus. Gli Stati Uniti hanno fatto registrare nella giornata di venerdì un nuovo record di positivi, oltre 40 mila nuovi casi. Secondo la Johns Hopkins University sono stati 40.135, che portano il numero globale in Usa a 2.467.510 pazienti che hanno contratto il virus (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). E l'Europa è pronta a vietare l'ingresso dei viaggiatori americani quando dal primo luglio saranno riaperti i confini del Vecchio Continente. La lista degli Stati che vedranno cadere il divieto di ingresso verrà ufficializzata entro martedì. Preoccupano anche le situazioni in India e in America Latina.

In Usa preoccupano Florida, Texas, California e Arizona approfondimento Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata Sono oltre 30 gli stati americani che stanno registrando un aumento dei casi, con le situazioni peggiori in Florida, Texas, California e Arizona. I morti superano ora i 125 mila. Proprio in Florida, Miami ha deciso di chiudere le spiagge per il weekend del 4 luglio, Festa dell'Indipendenza, per paura di un aumento incontrollato di contagi. Chiusi anche tutti i bar.



In India superati i 500mila casi

Anche l'India, dove sono stati superati i 500mila casi, è in ginocchio a causa del Covid-19. I dati ufficiali del governo mostrano un balzo giornaliero record di 18.500 nuove infezioni. Le autorità hanno riferito che 15.685 persone sono morte fino ad ora, con un incremento di 385 vittime nelle ultime 24 ore. Ancora lontano il picco della pandemia: gli esperti sostengono che il numero di casi potrebbe superare la cifra di un milione prima della fine di luglio.