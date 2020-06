13/21 ©Getty

Per l’autorizzazione esiste una procedura comunitaria che può essere centralizzata (con il coinvolgimento di tutti i Paesi membri dell'UE coordinati dal Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA)) e una di mutuo riconoscimento e decentrata (in cui uno Stato Membro agisce come Stato referente). In ogni caso, prima di poter essere commercializzati in Italia, i vaccini e tutti i medicinali devono ricevere l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) da parte dell’AIFA