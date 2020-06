Coronavirus, il bollettino del 27 giugno

I decessi totali sono 34.716. Il numero dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 175. Scendono sotto quota 100 i pazienti ricoverati in terapia intensiva ora sono 97, 8 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 969 persone, in totale sono 188.584. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 61.315 tamponi

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 240.136. Le vittime, in totale, sono 34.716, con 8 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 30): è il numero più basso dall'inizio della pandemia. In 15 regioni non sono state registrate vittime. I morti in Lombardia (2), Lazio (1), Piemonte (3), Liguria (1), Umbria (1). Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 175 casi (ieri 259), di cui 77 in Lombardia e 42 in Emilia-Romagna. Sono otto le regioni ad aumento zero: Campania, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzio, Umbria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano diffusi dal ministero della Salute. (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).