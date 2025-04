Morto Giancarlo Gentilini, l'ex sindaco sceriffo di Treviso

Sindaco dal 1994 al 2003

Primo cittadino di Treviso dal 1994 al 2003, Gentilini era chiamato “lo sceriffo”, soprannome dovuto al suo carisma e alle sue idee. È stato una figura simbolo della politica locale, segnando un pezzo di storia della sua città. Eletto sindaco nel 1994, Gentilini ha guidato Treviso per due mandati fino al 2003, proseguendo poi il suo impegno come vicesindaco e consigliere comunale fino al 2023. "Gentilini ha onorato il suo impegno dall'inizio alla fine, cercando di essere sempre presente nella vita amministrativa della Città con i suoi consigli e le sue segnalazioni anche dopo aver concluso il mandato amministrativo", ha aggiunto il sindaco Conte ricordando il suo predecessore. "Gli va riconosciuto, fra gli altri, il merito di aver cambiato il ruolo del sindaco in Italia, portandolo fuori dal palazzo e in mezzo alla gente. Ha scritto la storia, con il pragmatismo che è il marchio di fabbrica degli Alpini. Ci porteremo dentro il suo grande insegnamento, pronunciato nell'ultima seduta da consigliere comunale: 'Dovete amare Treviso come l'ho amata io'. Questo era Giancarlo Gentilini: passione, energia, concretezza. Mi mancherà tanto. Ci mancherà tanto".