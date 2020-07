La Prefettura di Agrigento, per evitare rischi durante il trasbordo dei 180 a bordo dalla nave della ong Sos Mediterraneé alla "Moby Zazà", ha dato il via libera all'ingresso in porto. La Ocean Viking approda al punto più distante della banchina Todaro, a circa due chilometri dalla città. Nel frattempo è ancora atteso l'esito dei tamponi rino-faringei ai quali i naufraghi, salvati in acque internazionali, sono stati sottoposti