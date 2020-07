Migranti, Ocean Viking ancorata fuori da Porto Empedocle

Ad ora, informa la ong Sos Mediterranee, "non abbiamo avuto istruzioni su come e quando avverrà lo sbarco" dei migranti soccorsi

La Ocean Viking ha ancorato fuori da Porto Empedocle, come da indicazioni ricevute dalla Capitaneria di porto. Ad ora, informa la ong Sos Mediterranee, "non abbiamo avuto istruzioni su come e quando avverrà lo sbarco" dei migranti soccorsi. (LA VICENDA)

L'arrivo

L'Ocean Viking - con a bordo 180 migranti salvati in acque internazionali - è arrivata in rada di Porto Empedocle poco prima delle cinque. Il trasbordo sulla nave-quarantena Moby Zazà avverrà, se non ci saranno direttive dell'ultim'ora da parte del Viminale, direttamente in rada. Alla nave non è stato, infatti, assegnato nessun "porto sicuro". E in rada c'è anche la Moby Zazà e la nave di un'altra ong, la Sea Watch3.

Tamponi negativi per 169 su Moby Zaza

Invece, sono 169 i migranti, ospiti della Moby Zazà dove hanno effettuato la sorveglianza sanitaria, che entro la tarda mattinata verranno sbarcati e trasferiti in altre strutture. A ruota, i ponti della nave-quarantena dove queste persone erano sistemate dovranno essere sanificati prima di poter imbarcare i 180 migranti della Ocean Viking.