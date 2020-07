Conte: "Solo così possiamo agire rapidamente"

Ragionevolmente ci avviamo verso la prorogra dello stato d'emergenza", aveva detto il premier Giuseppe Conte a margine del test sul Mose di Venezia anticipando la notizia già in mattinata. "L'eventuale proroga significa semplicemente che siamo poi in condizione di continuare ad adottare le misure necessarie, anche minimali - aveva spiegato Conte - quindi non vi dovrete sorprendere se la decisione sarà di prorogare lo stato d'emergenza, perché se non lo prorogassi non avremmo più nemmeno i mezzi, gli strumenti per continuare a monitorare, per poter intervenire e se del caso chiudere le attività in territori molto predeterminati e circoscritti"