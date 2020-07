Coronavirus, il bollettino del 10 luglio

Le vittime

Quanto alle vittime, se ne registrano:

16.736 in Lombardia

4.110 in Piemonte

4.269 in Emilia-Romagna

2.039 in Veneto

1.121 in Toscana

1.558 in Liguria

844 in Lazio

987 nelle Marche

405 nella Provincia autonoma di Trento

432 in Campania

546 in Puglia

345 in Friuli Venezia Giulia

464 in Abruzzo

283 in Sicilia

292 nella Provincia autonoma di Bolzano

80 in Umbria

134 in Sardegna

146 in Valle d'Aosta

97 in Calabria

23 in Molise

27 in Basilicata