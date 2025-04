Papa Francesco, oggi il rito di chiusura della bara: cosa prevede

Il rito tradizionale

Per scelta del defunto Papa Francesco, che ha voluto cancellare la consuetudine delle tre bare, il rito sarà più snello e sarà utilizzata un'unica bara in legno rivestita di zinco. Per i precedenti pontefici, il rito prevedeva che la cassa di legno di cipresso venisse legata con nastri rossi sui quali venivano impressi i sigilli della Camera apostolica, della Prefettura, delle Celebrazioni e del Capitolo vaticano. La prima bara veniva calata in una cassa zincata e poi in un'altra di legno (noce o rovere) con gli stessi sigilli e, sopra, la croce e lo stemma del pontefice defunto.