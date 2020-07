Coronavirus, Arcuri: 2 milioni di test a personale per inizio scuola

"Stasera emaniamo il bando per una procedura pubblica europea per acquistare 2 milioni di test sierologici da somministrare al personale docente e non docente prima della riapertura delle scuole ”. Ad annunciarlo è il Commissario Domenico Arcuri, nel webinar organizzato dal Centro Studi Americani, intervistato da Lucia Annunziata. Per somministrare i test “ci avvarremo dei medici di famiglia, delle Asl e dei distretti sanitari. L'operazione verrà ripetuta nel corso dell'anno con delle cadenze in base all'evoluzione della pandemia”, ha spiegato il commissario ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I NUMERI DELL'ITALIA ).

"Su scuole serviranno 10 milioni di mascherine al giorno"

leggi anche

Scuola, Azzolina: “Con concorsi 78mila docenti in ruolo”

Poi, sempre sul rientro a scuola, Arcuri ha spiegato che “serviranno dieci milioni di mascherine al giorno. Questa mascherine verranno distribuite e rese a disposizione gratuitamente del personale docente e non docente e degli studenti. Utilizzeremo una parte della produzione nazionale per garantire che dieci milioni di studenti abbiano tutti i giorni una mascherina gratis”. E, sempre sulle mascherine, il commissario ha riconosciuto: "Dovevo fissare prima il prezzo calmierato , ho cercato di trovare altre modalità per risolvere i problemi: mettere i cittadini nella possibilità di poter disporre di questo dispositivo ad un prezzo normale e a battere la vergognosa speculazione che era in corso. Avrei dovuto fissarlo prima...".

"Dovremo comprare il 40-50% dei banchi"

Mentre sul riassetto delle scuole, il commissario ha ricordato: “Ci sono scuole attrezzate e alcune da attrezzare. Cominciamo pensando di dover comprare il 40-50% del totale dei banchi". "Quante più attrezzature compatibili ci sono tanto meno spazio servirà. Stiamo cercando di capire col ministero di quante aree usufruire e quanti banchi singoli sono già disponibili", ha aggiunto.

Mes? Se conviene è irragionevole non usarlo

Poi un passaggio sul Mes: "Penso che vada valutato come il finanziamento di qualsiasi investimento, anzitutto e non solo in funzione del suo costo. Se le condizioni per cui possono essere utilizzate queste risorse per il piano di rilancio del nostro Paese sono convenienti, troverei irragionevole non utilizzarlo ma non conosco le condizioni".