Coronavirus, il bollettino del 9 luglio

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 338 per un totale di 193.978. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 69, cioè 2 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 871. Sono invece 12.519 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono finora 5.806.668, in aumento di 52.552 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 3.493.126, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La Regione Emilia Romagna ha comunicato che in seguito a un ricontrollo sono stati eliminati 15 casi perché doppioni ( I CONTAGI NEL MONDO - DISTANZIAMENTO SOCIALE: LE IDEE PIÙ ORIGINALI ).

Le vittime

Quanto alle vittime, se ne registrano:

16.730 in Lombardia

4.108 in Piemonte

4.269 in Emilia-Romagna

2.037 in Veneto

1.120 in Toscana

1.558 in Liguria

843 in Lazio

987 nelle Marche

405 nella Provincia autonoma di Trento

432 in Campania

546 in Puglia

345 in Friuli Venezia Giulia

464 in Abruzzo

283 in Sicilia

292 nella Provincia autonoma di Bolzano

80 in Umbria

134 in Sardegna

146 in Valle d'Aosta

97 in Calabria

23 in Molise

27 in Basilicata.