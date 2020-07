Bonus vacanze 2020, la guida per richiederlo tramite l'App IO

Download della app, accesso e simulazione dell'ISEE. Abbiamo provato a fare richiesta per il bonus: ecco come fare passo dopo passo

Da oggi 1 luglio è possibile fare richiesta per ricevere il Bonus Vacanze. Abbiamo scaticato la app della pubblica amministrazione, IO, per provare i vari passaggi necessari. Alle 10,30 del mattino il sistema risultava bloccato, forse a causa delle troppe domande: nella fase finale del processo, la app andavain crash e compare il messaggio "Ooops qualcosa è andato storto, probabilmente è un errore momentaneo, riprova per piacere". Alle 11, ritentando, la richiesta è stata processata. Ma vediamo come fare, passo dopo passo.



Il download della app

Innanzitutto bisogna scaricare la app, da Play Store o App Store. Basta cercare "IO": il nome completo è "IO, l'app dei servizi pubblici" e l'iconcina è blu. Viene messo in evidenza, già nella schermata di download, che c'è una novità: "E' disponibile la funzione Bonus vacanze". E infatti tra le recensioni pubblicate negli ultimi giorni moltissimi utenti lamentano come non fosse ancora possibile fare richiesta anticipata rispetto alla data del 1 luglio.

L'accesso con Spid o Carta d'identità elettronica

Una volta scaricata, per accedere alla app è necessario avere lo Spid - l'identità digitale - oppure inserire i dati della Carta d'identità elettronica (CIE). Viene chiesto di inserire un codice pin di sicurezza ulteriore, ma è possibile il riconoscimento anche tramite impronta digitale.

La funzione bonus vacanze

La funzione Bonus vacanze si trova nella sezione "pagamenti", tra "bonus e sconti". Definito come "l'incentivo per supportare il settore del turismo dopo il lockdown richiesto dal Covid-19", viene precisato che può fare richiesta ogni cittadino maggiorenne con reddito familiare ISEE non superiore ai 40mila euro. Ben evidenti anche le cifre: il bonus vale 150 euro per i cittadini singoli, 300 euro per le famiglie da due componenti, 500 euro per le famiglie con più di due componenti. Non si tratta di un "assegno" unico, ma di una formula mista: l'80% della cifra (120 euro nel caso del bonus minimo) viene scontato presso l'hotel scelto, il restante 20% (30 euro nel caso del bonus minimo) viene applicato come detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. E' spendibile in un'unica soluzione, in Italia, dal 1 luglio al 31 dicembre 2020.