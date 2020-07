Sono diverse le misure introdotte dal Decreto Rilancio per affrontare la crisi causata dalla pandemia di Covid-19. Ma oltre a quelli disponibili, come gli aiuti per i lavoratori autonomi, ce ne sono alcuni che non sono mai partiti - tra cui il cosiddetto bonus bici e il super ecobonus per le ristrutturazioni al 110% - e altri il cui budget è già esaurito, come nel caso delle agevolazioni per le baby-sitter