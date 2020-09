Dal 16 ottobre cambiano le regole per poter lavorare da casa anche per chi avrà figli in quarantena. Per poter usufruire del lavoro agile dovrà essere attivata la procedura ordinaria, che prevede accordi individuali tra il dipendente e l'azienda. E potrà usufruire dei congedi solo chi non ha la possibilità di lavorare da remoto, se l'altro genitore non è in smart working