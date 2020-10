"A Milano crescono sogni": i ragazzi raccontano la pandemia

L'estate 2020 vista dagli occhi dei ragazzi dei quartieri periferici di Milano. É questo il tema di "A Milano Crescono Sogni", il documentario prodotto da Effecinque/Codici e diretto dal regista Marco Ferrari. A raccontare i mesi di post-lockdown e queste particolarissime "vacanze" è proprio la voce dei bambini della famiglie che vivono nelle zone in cui opera il Programma "QuBì - La ricetta contro la povertà infantile".

Il documentario

Dalle riflessioni sulle vacanze estive alle preoccupazioni sul futuro. Nel documentario trovano spazio le testimonianze dei tanti ragazzi rimasti a Milano in quest'estate particolare. Un mix di racconti in cui si intrecciano episodi divertenti e momenti toccanti.

Il programma QuBì

QuBì - La ricetta contro la povertà infantile è un programma promosso da Fondazione Cariplo con il sostegno di Fondazione Vismara, Intesa Sanpaolo, Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi e Fondazione Snam. Nato nel 2018, sostiene oltre 600 organizzazioni attive sul territorio ed è presenta in 25 quartieri cittadini. L'obiettivo è quello di contrastare la povertà minorile a Milano sul piano alimentare, educativo e sociale.

La ricetta contro la povertà minorile

Il nome QuBì sta per "Quanto Basta", la formula utilizzata nei ricettari di una volta. La ricetta perfetta per combattere la povertà delle famiglie con minori si ottiene partendo proprio dalla sinergia tra il lavoro svolto dalle realtà del territorio (associazioni, cooperative, parrocchie e gruppi di volontari) e i piani promossi dal programma. Oggi, QuBì, in collaborazione con le tante realtà locali, promuove tantissime iniziative e offre un'ampia rete di risposte ai bisogni dei nuclei familiari più fragili: dai doposcuola, alla distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà, dagli spazi di ascolto, alle attività ludico-ricreative per i minori.