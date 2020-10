Usa, Trump e Melania positivi al coronavirus

Il presidente statunitense Donald Trump e la first lady Melania sono positivi al coronavirus ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). La notizia è stata data dallo stesso tycoon su Twitter . "La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo!", ha scritto il capo della Casa Bianca. La coppia ha effettuato il test dopo che Hope Hicks, una delle più strette consigliere del presidente, è risultata positiva. Dopo la notizia, i future sugli indici di Wall Street affondano. Il Dow Jones perde l'1,4%, il Nasdaq cede il 2% e lo S&P 500 l'1,5%.

Medico Trump conferma virus: "Stanno bene"

Il medico del presidente statunitense ha confermato che Trump e Melania sono positivi e ha aggiunto che stanno bene: Donald continuerà a portare avanti i suoi compiti "senza alcuna interruzione". La Casa Bianca fa sapere che il tycoon ha annullato il viaggio in Florida previsto per oggi, nell'ambito della sua campagna elettorale.

La stretta consigliera positiva

La coppia presidenziale si è sottoposta al test dopo che Hope Hicks, una delle più strette consigliere del presidente, è risultata positiva. Hicks negli ultimi giorni ha viaggiato ripetutamente con Trump, accompagnandolo sull'Air Force One e sul Marine One in molti dei suoi appuntamenti, incluso il dibattito contro Joe Biden a Cleveland. I video del giorno del dibattito mostrano Hicks camminare senza mascherina verso il Marine One vicino a Stephen Miller e Jared Kushner, il genero-consigliero di Trump. Eppure Hicks, secondo quanto riferito da alcune fonti della Casa Bianca, era una delle poche nell'amministrazione che di tanto in tanto indossava la mascherina durante le riunioni.