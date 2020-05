Trump attacca: "Hong Kong non è più autonoma, sanzioni contro la Cina"

Pesante offensiva di Donald Trump contro la Cina. Il presidente degli Stati Uniti attacca Pechino per non aver garantito l'indipendenza di Hong Kong, travolta dalle proteste contro la legge del gigante asiatico sulla sicurezza nazionale. Dopo giorni di tensioni e interventi repressivi da parte delle autorità cinesi, Trump annuncia sanzioni contro i dirigenti del partito comunista a Hong Kong per non aver rispettato la parola data sull'autonomia dell'ex colonia. E annuncia il divieto di ingresso negli Usa a cinesi ritenuti "pericolosi" per la sicurezza. Tra le accuse a Pechino anche quella di non aver rispettato gli accordi con Washington: per questo Trump ha dichiarato "finite" le esenzioni dettate dallo status speciale di cui godeva Hong Kong. Infine, sul fronte Coronavirus, il presidente degli Stati Uniti accusa la Cina di essere responsabile delle morti e dei danni patiti dal mondo per non aver saputo controllare l'epidemia e rompe i rapporti con l'Oms "perché controllata da Pechino".

Trump: Hong Kong ha perso la sua autonomia

In un intervento di una manciata di minuti alla Casa Bianca, il presidente americano manda in frantumi anni di accordi e negoziati con il gigante asiatico. "L'azione del governo cinese contro Hong Kong è l'ultima di una serie di misure che riducono lo status di vecchia data e orgogliosamente detenuto della città. Una tragedia per il popolo di Hong Kong, in Cina, e lo è per le persone di tutto il mondo", ha tuonato Trump nella premessa del suo discorso. Pechino "non ha mantenuto la parola data al mondo di garantire l'autonomia di Hong Kong", ha aggiunto. Il capo della Casa Bianca ha annunciato quindi che imporrà sanzioni ad alcuni cittadini cinesi che hanno avuto ruolo nella stretta sull'ex colonia e di aver ordinato al suo governo "di eliminare le eccezioni che conferiscono a Hong Kong un trattamento diverso e speciale" rispetto alla Cina, compresi i vantaggi tariffari.