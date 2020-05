Taiwan alla Cina: "Non saremo mai parte di un Paese autoritario"

Taiwan replica alle minacce delle forze armate cinesi di ricorrere all'uso della forza per riunificare Taipei a Pechino. "Il nostro è un Paese sovrano che non ha mai fatto parte della Repubblica popolare cinese in termini storici o di diritto internazionale. Non sceglieremo mai di essere soggetti alla violenza"

Taiwan ha replicato alle minacce delle forze armate cinesi di ricorrere all'uso della forza per riunificare Taipei alla Cina. Il popolo dell'isola, che Pechino considera parte inalienabile del suo territorio, "non sceglierà mai di essere un Paese autoritario e di essere soggetto alla violenza". In una nota, il Consiglio di Taiwan per le relazioni con la Cina ha precisato che la Repubblica di Cina, il nome ufficiale di Taipei, è un Paese sovrano che "non ha mai fatto parte della Repubblica popolare cinese in termini storici o di diritto internazionale".