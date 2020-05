11/15 ©Ansa

Per la prima volta in decenni, la Cina non avrà un target di crescita per il 2020: parlando all' apertura del Congresso nazionale del popolo, il premier Li Keqiang ha rimarcato le "incertezze" legate alla pandemia del Covid-19 e al contesto economico e dell'interscambio commerciale a livello globale