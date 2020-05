1/18 ©Getty

Sono saliti a 240 gli arresti finora eseguiti dalla polizia di Hong Kong per le proteste degli attivisti contro la Cina. Gli agenti si sono schierati in modo massiccio e in tenuta antisommossa intorno al parlamento locale: oggi è previsto il dibattito in seconda lettura della legge a tutela dell'inno nazionale cinese, contestata dai manifestanti pro democrazia

