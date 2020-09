Elezioni Usa 2020, il primo dibattito tra Trump e Biden. VIDEO

Il duello televisivo tra il presidente uscente e il candidato democratico si svolge alla Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio. I due sfidanti si confrontano su temi scelti dal conduttore di Fox Chris Wallace: dal Covid-19 alla questione razziale. Il pubblico, che assiste al confronto, è stato sottoposto al test per il coronavirus

Scocca l'ora del primo duello televisivo tra Donald Trump e Joe Biden. L'appuntamento per il primo faccia a faccia tra il presidente uscente e il candidato democratico è alla Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, alle 21 (ora locale, le 3 del mattino in Italia). Modera il conduttore di Fox Chris Wallace (LO SPECIALE USA 2020).

Ecco quali sono le principali regole del faccia a faccia. Il dibattito dura 90 minuti e non prevede interruzioni pubblicitarie. Sei i temi scelti da Wallace: le esperienze passate di Trump e Biden, la Corte Suprema, il Covid-19, l'economia, la questione razziale e la violenza nelle città e la correttezza delle elezioni. A ogni argomento sono dedicati 15 minuti. Non è previsto un fact-checking in tempo reale: se uno dei candidati dice qualcosa di insesatto, spetta al rivale sottolineare l'errore.

Trump e Biden, sul palco contemporaneamente, non possono stringersi la mano a causa della pandemia di coronavirus. Il pubblico, massimo 90 persone, è stato sottoposto al test per il Covid-19 in modo da evitare rischi per il resto della platea e per Biden e Trump a poco più di un mese dalle elezioni. A causa della pandemia è cambiata anche la location, che originariamente doveva essere la University of Notre Dame, nell'Indiana.