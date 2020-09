USA 2020, i programmi dei candidati alla Casa Bianca

Cerchiamo di ricapitolare le politiche dei candidati alla Presidenza e le promesse delle loro campagne elettorali. Per farlo le fonti più utili sono la piattaforma programmatica del Partito Democratico e il programma presentato da Trump sul sito della Casa Bianca , ma su molte questioni è ancora più utile l’analisi delle principali testate informative statunitensi che si occupano di politica interna, come Politico , il Washington Post e il New York Times , che aggiornano e arricchiscono di dettagli i testi ufficiali redatti dai due contendenti.

La campagna elettorale per le Presidenziali Usa entra nella fase calda , il voto si avvicina e iniziano i confronti in tv tra i candidati in corsa per la Casa Bianca. Tra spot elettorali e meme, comizi affollati ma vietati alla stampa , altri sabotati e altri a distanza rispettosi del distanziamento sociale, non sempre sono chiare le posizioni di Donald Trump e dello sfidante Joe Biden.

Il problema più urgente che il prossimo Presidente si troverà ad affrontare è quello della pandemia ( AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA ) e di come ridurne gli effetti sulla cittadinanza e sull’economia. Trump ha adottato una posizione sul tema che per ora ha suscitato molte critiche ma non sembra intenzionato a cambiarla di molto. Continua a dirsi contrario all’obbligo di mascherine , lasciando ai singoli stati la decisione su se, come e quando usarle. Biden ritiene invece che il Presidente debba assumersi la responsabilità e l’onere di imporle anche a livello nazionale . Distanze simili sui test diagnostici, che l’attuale inquilino della Casa Bianca delega ai singoli stati, lamentandosi in qualche occasione che i cattivi numeri dei contagi negli Usa siano causati da un eccesso di test, mentre Biden vorrebbe gestire la diagnostica a livello centrale e aumentarne l’intensità . Trump ha minacciato l’uscita degli Usa dall’Organizzazione mondiale della sanità, accusata di essere sinocentrica , lo sfidante ha già dichiarato ufficialmente che ribalterà la decisione di Trump il primo giorno di (eventuale) insediamento.

Economia

Molti punti in comune tra Trump e Biden, invece, per quel che riguarda l’economia e il commercio, dove le differenze si fanno molto più sottili e riguardano i dettagli. In linea di massima entrambi sono favorevoli ad alzare la paga minima a 15 dollari l’ora; Trump ha appena siglato una legge che impone che la produzione di alcuni farmaci essenziali e l’equipaggiamento medico utile al governo sia prodotto negli Usa, mentre Biden promette penali da pagare per le aziende che delocalizzano la produzione o i servizi per poi venderli sul mercato domestico. Tutti e due hanno promesso che firmeranno una legge per impedire durante la pandemia gli sfratti degli affittuari insolventi. Sui trattati internazionali entrambi sono sostanzialmente favorevoli al trattato tra Usa, Messico e Canada sul commercio all’interno del Nord America; mentre Trump vuole far decadere il trattato commerciale Trans Pacific Partnership che regola i rapporti di scambi con la Cina, mentre Biden, che quel trattato lo ha firmato da vice Presidente, vorrebbe solo rivederne alcuni punti.

Tasse

Molto dissimili invece i rispettivi programmi sulla tassazione. Trump, che è appena stato oggetto di uno scoop del New York Times sulle sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi 15 anni, ha approvato una riforma con consistenti tagli fiscali alle classi più agiate e all’industria. Biden ha avvisato gli elettori di voler radicalmente cambiare la riforma di Trump, facendo in modo che siano proprio le aziende a contribuire maggiormente alle spese da sostenere per limitare l’impatto della crisi climatica oltre all’educazione e alla sanità pubblica. Il candidato democratico ha inoltre promesso che non aumenterà il carico fiscale per chi guadagna meno di 400mila dollari l’anno.