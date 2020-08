Usa 2020, Cnn: si riduce vantaggio dem, Biden al 50%, Trump al 46%

Secondo quanto emerge da un altro sondaggio, condotto dal Washington Post e Abc, il 54% degli statunitensi approva la scelta di Kamala Harris per la vicepresidenza. Il 29% invece la boccia. "Non guardate al ticket se non vi ispira, guardate ai temi che hanno un impatto sulla vostra vita di ogni giorno”, ha detto Harris. Fitta la settimana elettorale del tycoon: atteso nel Wisconsin che avrebbe dovuto ospitare la convention democratica e nella Pennsylvania di Joe Biden

Si riduce il vantaggio di Joe Biden su Donald Trump. Secondo un sondaggio di Cnn, il ticket dem Biden-Kamala Harris ha il 50% dei consensi, mentre quello repubblicano Trump-Mike Pence il 46%. Il sondaggio ha un margine di errore del 4%.

La maggiore soddisfazione è fra i democratici: l'86% approva la decisione di Joe Biden di scegliere la senatrice della California, contro un 8% di contrari. Fra i repubblicani, il 25% promuove la scelta di Harris, ovvero uno su quattro, a fronte di un 55% di contrari.

Harris: "Guardate a temi voto" leggi anche Usa 2020, esordio per Biden e Harris: "Trump semina odio e divisioni" "Non guardate al ticket se non vi ispira, guardate ai temi che hanno un impatto sulla vostra vita di ogni giorno”, ha detto Harris, rivolgendosi così a coloro che non vedono nel ticket Biden-Harris una svolta liberal. "Vi può non piacere per chi votate, ma se guardate ai temi che hanno un impatto sulla vostra vita quotidiana, se siete disoccupati o se volete che la comunità afroamericana abbia pari accesso al vaccino contro il coronavirus quando sarà sviluppato, allora vedrete che in questa elezione c'è molto di più in gioco", afferma Harris.