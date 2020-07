Usa accusano cinesi di spionaggio. Pechino: "Alimentate clima di odio"

Dopo che il 22 luglio gli americani hanno ordinato di chiudere il consolato generale di Houston, in Texas, in forza della "necessità di difendere la proprietà intellettuale e le informazioni private americane”, e dopo che Trump ha affermato che "è sempre possibile" che si chiudano consolati cinesi negli Usa, oggi l’Fbi accusa Tang Juan, ricercatrice cinese di biologia, di aver mentito sui suoi legami con l'Esercito di liberazione popolare. La Cina lamenta minacce di morte e di attentati contro la sua ambasciata

È sempre più teso il clima tra Cina e Usa. Dopo che il 22 luglio gli statunitensi hanno ordinato a Pechino di chiudere entro due giorni il consolato generale di Houston, in Texas, in forza della "necessità di difendere la proprietà intellettuale e le informazioni private americane”, e dopo che il presidente Donald Trump ha affermato che "è sempre possibile" che gli Stati Uniti chiudano consolati cinesi negli Usa, oggi l’Fbi accusa Tang Juan, ricercatrice cinese di biologia, di aver mentito sui suoi legami con l'Esercito di liberazione popolare pur di avere il visto Usa, e di essersi rifugiata, una volta scoperta, nel consolato cinese di San Francisco per sfuggire all'arresto. La ricercatrice presso la University of California, Davis, viene citata in un documento giudiziario del 20 luglio, riportato dal sito di news Axios. L'Fbi ritiene che il suo obiettivo, insieme ad altri, fosse di sottrarre proprietà intellettuale dagli istituti universitari.

Cosa è successo a Houston approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Da Houston, città famosissima in Cina per i Rockets in cui ha a lungo militato la stella del basket Yao Ming, sono rimbalzate ieri le immagini degli incendi appiccati nel cortile del consolato, il primo aperto nel 1979 dopo la normalizzazione delle relazioni bilaterali. I vigili del fuoco hanno ricevuto le segnalazioni delle fiamme, ma giunti sul posto sono stati bloccati dai vincoli diplomatici. Secondo quanto spiegato dalla polizia locale, l'emittente Fox 26 ha parlato di funzionari cinesi intenti a bruciare documenti e altro materiale sensibile dopo avere ricevuto l'ordine di chiusura. La stretta su Houston è giunta sull'onda dei nuovi sospetti di Washington contro lo spionaggio del Dragone: le incriminazioni formali hanno colpito due ex studenti di ingegneria, ritenuti di godere nella loro azione della copertura del governo cinese: Li Xiaoyu e Dong Jiazhi sono stati accusati dal Dipartimento di Giustizia americano di furto di segreti commerciali e di altra natura ai danni di aziende hi-tech e del settore farmaceutico, avendo preso di mira più di recente le reti vulnerabili delle aziende biotech e di altri gruppi al lavoro sui vaccini contro il Covid-19. Li e Dong avrebbero agito per profitto personale e per conto del ministero della Sicurezza statale, la potente agenzia di intelligence e controspionaggio cinese che si ritiene possa contare su un esercito di 100mila hacker.

Pechino: “Escalation senza precedenti” L’intimazione a chiudere il consolato di Houston ha mandato Pechino su tutte le furie per quella che è stata definita una "provocazione lanciata unilateralmente" e una "escalation senza precedenti" nelle relazioni bilaterali, scosse ormai su vasta scala. "Sollecitiamo gli Usa a revocare immediatamente questa decisione errata. Se dovessero insistere su questo sentiero, la Cina reagirà con contromisure ferme", ha assicurato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin. Il ministero degli Esteri ha derubricato ad "assurdità" e a "calunnie" le accuse, invitando con un avviso sui suoi social media gli studenti cinesi "a stare in guardia" di fronte all' aumento "degli interrogatori arbitrari, delle vessazioni, della confisca di effetti personali e della detenzione avendo come bersaglio gli studenti cinesi negli Stati Uniti". Cina: “Minacce attentati e morte ad ambasciata in Usa” La Cina lamenta inoltre minacce di morte e di attentati contro la sua ambasciata a Washington: la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying incolpa gli Usa per il clima creatosi. "In scia a insulti e odio alimentati dal governo Usa, l'ambasciata cinese ha ricevuto minacce di attentati e di morte", ha scritto Hua su Twitter.