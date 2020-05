Coronavirus Usa, l'Fbi: Cina vuole rubare ricerche sul vaccino

La Cina, attraverso i suoi hacker e la sua rete di spionaggio, starebbe lavorando per tentare di rubare ai ricercatori americani le scoperte sul fronte del vaccino e dei trattamenti per il coronavirus (AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE – LA MAPPA DELLA DIFFUSIONE GLOBALE). A lanciare l'allarme - riporta il New York Times - l'Fbi e il Dipartimento Usa alla sicurezza nazionale che si apprestano a emanare un "public warning" per mettere tutti in guardia dall'offensiva di Pechino. Dura la replica di Pechino: "Stiamo guidando il mondo nella ricerca su trattamento e vaccini. È immorale colpire la Cina con voci e calunnie in assenza di prove", afferma il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian. L'ennesimo scontro arriva in un momento di già alta tensione tra Stati Uniti e Cina a causa dei diversi attacchi dell’amministrazione Trump nei confronti di Pechino sull'origine del coronavirus, che secondo il segretario di Stato americano Mike Pompeo sarebbe "sfuggito" da un laboratorio di Wuhan.