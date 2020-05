Coronavirus, Cina: “Virus nato in laboratorio? Pompeo mostri prove”

Il ministro degli Esteri Hua Chunying contro il segretario di Stato Usa: “Non può presentare evidenze, perché non ne ha. L'origine del Covid-19 è una questione per scienziati ed esperti”. L’Australia chiede al G20 un’inchiesta per una “valutazione adeguata”

Intanto il governo australiano continua a premere su scala globale per un'inchiesta indipendente sulle origini del virus. Il primo ministro Scott Morrison ha scritto ai leader del G20, tra cui il presidente cinese Xi Jinping, per chiedere di approvare la mozione che l'Australia si prepara a sostenere alla riunione in teleconferenza dell'organo direttivo dell'Oms il 18 maggio. Morrison spiega che è "cruciale una valutazione adeguata" della pandemia e sottolinea che un'inchiesta indipendente aiuterebbe il mondo a imparare insegnamenti che potrebbero essere applicati a future pandemie "che potrebbero originarsi in qualsiasi parte del mondo". L'Australia non può escludere che il virus sia fuoriuscito da un laboratorio, ma "l'origine più probabile è un mercato di carne di animali selvatici a Wuhan", dice Morrison, esprimendo preoccupazione che le pressioni Usa per attribuire all'Istituto di Virologia di Wuhan la responsabilità della “fuga” del virus possano ostacolare gli sforzi per eliminare i pericolosi “mercati umidi” di animali selvatici.