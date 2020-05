Coronavirus Italia, contagi e fase 2: le notizie di oggi in diretta

L'intesa nella videoconferenza tra esecutivo e governatori. Dal 18 maggio via libera a negozi, bar e ristoranti con regole valide per tutti accompagnate da differenziazioni territoriali. Si attendono i protocolli Inail e Cts per le attività, linee guida in arrivo tra giovedì e venerdì. Boccia: "Inizia la fase della responsabilità per le regioni". TUTTI I DETTAGLI