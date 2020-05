Il ministro della Salute: "Circa 1,5 miliardi per gli ospedali pubblici e altrettanti per l'assistenza sul territorio. Nel decreto anche l'assunzione di 9600 infermieri e l'aumento del 115% dei posti in terapia intensiva". Sui dati del contagio: "I numeri sono in discesa, ma quelli attuali sono ancora precedenti alla fine del lockdown"

Prudente sui numeri del contagio, ottimista sul varo del Dl Rilancio. Il ministro della Salute Roberto Speranza, a “Di martedì”, fa il punto sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. “I contagi sono in discesa - dice - ma i dati di oggi sono quelli della fase precedente alla fine del lockdown”. Per quanto riguarda il decreto, assicura Speranza, “i nodi ormai sono tutti sciolti” (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).