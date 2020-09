Cambiamento climatico, Trump: comincerà a diventare più freddo

"Dovete solo osservare", ha detto in una riunione a Sacramento per fare il punto sui danni degli incendi in California il presidente degli Stati Uniti

Ma quale riscaldamento globale, Donald Trump va controcorrente e si dice convinto che il clima diventerà più freddo. "Comincerà a diventare più freddo, dovete solo osservare", ha detto in una riunione a Sacramento per fare il punto sui danni degli incendi in California, durante uno scambio con Wade Crowfoot, capo della California Natural Resources Agency. Quest'ultimo ha risposto sarcastico: "Vorrei che la scienza concordasse con lei".