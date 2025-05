Verso il Conclave, riprende congregazione generale dopo pausa

Puljic: "Io in Sistina"

Ieri intanto è emersa una novità sulla modalità di partecipazione del cardinale emerito di Sarajevo, Vinko Puljic. Assicura che entrerà nella Cappella Sistina come tutti gli altri e che voterà lì, e non da Casa Santa Marta, come si era detto per le sue condizioni di salute. "Non ho ricevuto questa informazione", ha commentato in una intervista all'associazione L'isola che non c'è di Latiano, Brindisi, riferendosi a una eventuale modalità di voto diversa dagli altri cardinali. "Ho bisogno di aiuto per entrare in Cappella Sistina ma penso che non c'è problema. Con l'aiuto entro in Cappella Sistina", ha ribadito il cardinale.