Re Carlo e la regina Camilla, viaggio in Canada il 26 e 27 maggio

Questa visita è stata inserita nell'agenda reale solo dopo le recenti elezioni canadesi segnate dalla vittoria dei liberali di Mark Carney, ex governatore della Bank of England e va letta come una conferma del sostegno britannico a Ottawa in un momento difficile a causa del braccio di ferro con gli Usa e delle pretese di Donald Trump

È stata fissata la data della prossima visita in Canada di Re Carlo III e della regina Camilla. Il viaggio si terrà il 26 e 27 maggio, ed è stato inserito nell'agenda reale solo dopo le recenti elezioni canadesi segnate dalla vittoria dei liberali di Mark Carney, ex governatore della Bank of England. La visita, informa Buckingham Palace, suggella i legami con il Canada in quanto membro del Commonwealth e Paese che continua a riconoscere formalmente il sovrano di casa Windsor come proprio capo dello Stato. Questo viaggio va letto anche come una conferma del sostegno britannico a Ottawa in un momento difficile a causa del braccio di ferro con gli Usa e delle pretese di Donald Trump.